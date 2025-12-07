Mateo Beusan za SK otvoreno o suđenju u derbiju, poništenom golu Dinama, ali i spornom penalu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Najveći hrvatski derbi na Maksimiru nije mogao proći bez velike sudačke rasprave. Dinamu je poništen pogodak Diona Drene Belje nakon intervencije VAR-a, a za Sport Klub situaciju je komentirao ugledni stručnjak i bivši međunarodni sudac Mateo Beusan.

Dinamo i Hajduk odmjerili su snage u 15. kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru, a već u ranoj fazi dvoboja stigao je trenutak koji je zapalio tribine i društvene mreže.

Modri su poveli 1:0 nakon lijepo izgrađene akcije u kojoj su sudjelovali Bennacer, Zajc i strijelac Dion Drena Beljo, no slavlje je kratko trajalo. VAR je pozvao glavnog suca Patrika Kolarića zbog mogućeg prekršaja u začetku akcije, a nakon pregleda situacije Kolarić je pogodak poništio uz obrazloženje da je Bennacer prethodno napravio prekršaj na sredini terena.

Odluka je izazvala salvu reakcija, a pitali smo Matea Beusana je li opravdano poništen gol Dinamu?

“Ma ne, ne bih previše govorio jer bi zaista svašta rekao i možda je bolje da šutim. Uglavnom, da nije bilo VAR-a, ne znam što bi bilo kod svih tih spornih situacija. Bit će zanimljivo čuti što će na sve ovo reći Francuz Bertrand Layec.”

Gospodine Beusan, činjenica jest kako niti jedan derbi nije lak za suđenje?

“Svakako treba reći kako je ova utakmica zašita bila teška za suđenje, ali to to je najveći krivac sudac! Bilo je puno detalja za analizirati, a u to se ne želim upuštati. Pa što da vam tek kažem za ono dodatno vrijeme od koliko… 13, 14 minuta, koliko već? Sve je to za jednu debelu analizu šefa sudaca. Kažem vam, baš me zanima što će na sve ovo reći Bertrand Layec.”

A kako komentirate penal koji je dosuđen za Dinamo na Mikiću, pa ga je ubrzo nakon toga glavni sudac, nakon VAR provjere, poništio?

“Dilemu je vjerojatno stvorio prvi pomoćni koji je odmah dotrčao do predviđenog mjesta kojeg on zauzima kod kaznenih udaraca, a ako je VAR zvao za dodatnu provjeru, onda je to signal glavnom sucu za daljnju akciju. Sve je tu jasno kao dan. Dakle. Po sudačkom kriteriju to nije penal. Ne, ne i ne!”

Kad se malo sve sleglo, koja je vaša poruka za kraj?

“Ukupno gledajući bila je ovo teška utakmica, pogotovo za psihu suca. Mislim da je još nezreo i treba raditi s njim. Pa sjetite se koliko težih prekršaja u igri, koji su čak zaslužili i žuti karton, nije svirano. A onda neki kažu da je ono bio faul Rebića za kazneni udarac, i to još na ovakvom derbiju. Užas! No, sve je u iskustvu.”