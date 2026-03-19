Marokanci: Pozdravljamo odluku da se Senegalu oduzme titula

Neviđeni obrat ovih dana dogodio se u Africi.
Naime, nakon što su Senegalci pobijedili upravo Maroko u finalu Afričkog kupa nacija, titula im je oduzeta, a Maroko je postao prvak.
Razlog zbog kojeg je za zelenim stolom došlo do odluke o pobjedi Maroka 3:0 bez borbe je prestanak igranja Senegalaca u jednom trenutku utakmice. Odstupili su s terena, ali je utakmica nastavljena. Oglasio se Marokanski nogometni savez.
“Pozdravljamo odluku kojom su potvrđena pravila po kojima se moraju održavati međunarodni turniri. Od kraja finalne utakmice držimo se istog stava, a to je da se primijene pravila nogometa. Sad je i potvrđeno da u samoj utakmici pravila nisu ispoštovana.
Od početka se borimo svim dozvoljenim sredstvima za pravdu, kako bismo zadržali integritet natjecanja. Odluka da se Senegalu oduzme titula učvršćuje kredibilitet natjecanja u afričkom nogometu”, objavili su Marokanci.
Senegalci su najavili da će sa žalbom ići na Sportski arbitražni sud u Lausannei u Švicarskoj, a cijeli proces bi mogao potrajati godinu dana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!