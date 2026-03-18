Pobuna u Senegalu – savez najavio žalbu, a vlada poručuje: ‘Nećemo stati, zakon je na našoj strani’

Ne stišavaju se reakcije nakon odluke Afričke nogometne konfederacije (CAF) da Senegalu oduzme naslov prvaka s Afričkog kupa nacija 2025. godine.
Iako je Senegal na travnjaku svladao domaćina Maroko, CAF je naknadno službeno dodijelio naslov Maroku 3:0 za “zelenim stolom”.
“Korupcija je prešla svaku mjeru”, poručio je senegalski reprezentativac Sadio Mane, a Senegalski nogometni savez najavio je žalbu na Međunarodnom arbitražnom sportskom sudu (CAS).
Sada se oglasila i Vlada Senegala najavivši “neovisnu međunarodnu istragu” o “navodnoj korupciji” u CAF-u. Odluku o poništenju prvotnog rezultata nazvali su “nepoštenom, neviđenom i neprihvatljivom i diskreditira afrički nogomet.”
“Nećemo stati, zakon je na našoj strani. Borba je daleko od završene. Senegal će braniti svoje pravo do samog kraja”, poručili su iz Senegalskog nogometnog saveza.
