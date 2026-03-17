Bomba iz Afričkog nogometnog saveza: Maroko proglašen pobjednikom AFCON-a na zelenom stolu

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Iako je Senegal u finalu Afričkog kupa nacija slavio s 1:0, taj susret imao je svoju dramu jer su zbog dosuđenog kaznenog udarca za Maroko igrači Senegala privremeno napustili travnjak.

Nakon povratka na teren Brahim Diaz promašio je panenku, a Senegal je to kaznio pogotkom Papea Gueyea u produžecima. Na kraju je tako Senegal osvojio naslov, ali se Maroko žalio Afričkom nogometnom savezu koji je u ožujku donio konačnu odluku.

CAF je odlučio kako će naslov AFCON-a otići u ruke Maroka te se utakmica registrira s 3:0 u korist reprezentacije sa sjevera Afrike.