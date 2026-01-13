Manchester United pronašao zamjenu za Amorima: Na užarenu klupu sjeda legenda kluba

Podijeli :

(AP Photo/Dave Thompson, File) via Guliver Image

Ruben Amorim, portugalski trener, je nakon remija u Premier ligi s Burnleyjem (2:2) prozvao upravu Crvenih vragova da bi dan kasnije ostao bez posla u Unitedu. Prvu utakmicu u odsustvu Portugalca vodio je Darren Fletcher u porazu u trećem kolu FA Cupa od Brightona, a sada je stigla vijest da su u Unitedu pronašli stalnu zamjenu.

Kako prenosi ugledni engleski novinar David Ornstein, Manchester United je sve dogovorio s Michaelom Carrickom, bivšim engleskim veznjakom koji je dres kluba iz crvenog dijela Manchestera nosio od 2006. do 2018. godine. U Unitedu se i umirovio 2018. godine, a 2021. je već bio kratko na klupi Uniteda.

Tada je vodio tri utakmice u kojima je upisao dvije pobjede (Villarreal i Arsenal) te jedan remi (Chelsea). Nakon toga je preuzeo Middlesbrough 2022. godine, a na klupi engleskog drugoligaša bio je do lipnja 2025. godine.

Sada je došlo vrijeme za novi iskorak te bi na klupi Uniteda trebao ostati do kraja sezone. Njegova prva utakmica trebala bi biti u subotu u gradskom derbiju protiv Manchester Cityja. Taj susret na rasporedu je u subotu od 13 sati i 30 minuta.