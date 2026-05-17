Loše vijesti za Njemačku: Neuer se ozlijedio

(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

U posljednjem kolu njemačke Bundeslige Bayern Munchen je s 5:1 bio bolji od Kolna. Nakon susreta proslavili su titulu prvaka Njemačke koja je osigurana četiri kola prije kraja nakon pobjede protiv Stuttgarta.

Međutim, nakon proslave koja je prošla u dobrom tonu, stigle su loše vijesti za navijače Bayerna, ali i Njemačke.

Naime, u nedjelju popodne Bayern je objavio kako se Manuel Neuer, legendarni vratar koji je nedavno potpisao novi jednogodišnji ugovor, ozlijedio.

Iz kluba su objavili da je riječ o ozljedi mišića lista lijeve noge. Naglasili su kako bi Neuer, koji je iz igre izašao u 60. minuti, neko vrijeme morao mirovati.

Iako se Neuer umirovio od njemačke reprezentacije, Julian Nagelsmann uvrstio ga je na preliminarni popis koji broji 55 igrača te se nagađa kako bi Neuer mogao biti jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Tamo Njemačka igra u skupini s Obalom Bjelokosti, Ekvadorom i Curacaom.