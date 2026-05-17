VIDEO / Neuer pokazao veličinu na dodjeli pehara: Pogledajte potez kojim je oduševio Allianz arenu

Podijeli :

Bayern Munchen je u posljednjem kolu njemačke Bundeslige s 5:1 bio bolji od Kolna. Bavarci su već ranije osigurali naslov prvaka Njemačke, no podizanje pehara ostavili su za posljednji dan ligaške sezone. Tako je nakon susreta sve bilo spremno za proslavu na kojoj je sve oduševio legendarni Manuel Neuer. Iako je on kapetan Bayerna, pružio je priliku svom suigraču Leonu Goretzki da samostalno podigne vrijedan trofej. Njemački vratar to je učinio jer Goretzka na kraju sezone odlazi iz Bayerna kao i Portugalac Raphael Guerreiro te Senegalac Nicolas Jackson.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.