Kraj najveće kontroverze SP-a: Riješeno je pitanje viza Iranaca

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AP Photo/Kamran Jebreili via Guliver

Igrači iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za natjecanje na Svjetskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barrack u objavi na svom Twitter računu.

“Ponosni smo na naš izvanredan tim u američkom veleposlanstvu u Ankari zbog njihovog rada na obradi viza za iransku nogometnu reprezentaciju na putu za FIFA Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama”, napisao je.

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“Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta”, dodao je.

Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati tri utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Odatle će u subotu otputovati u Španjolsku prije nego što u nedjelju otputuje u Meksiko, gdje će imati bazu.

Iran je bio prva zemlja koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 2026., ali njezino sudjelovanje na turniru dovedeno je u pitanje nakon izraelskih i američkih zračnih napada na zemlju 28. veljače. Neizvjesnost oko odobravanja američkih viza prisilila je reprezentaciju da preseli svoju trening bazu za turnir (11. lipnja – 19. srpnja) iz Tucsona u Arizoni u Tijuanu u Meksiku.

Iran će svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu odigrati 15. lipnja u Los Angelesu protiv Novog Zelanda, prije nego što će se 21. lipnja, također u Los Angelesu, suočiti s Belgijom, a zatim s Egiptom 27. lipnja u Seattleu, u skupini G.