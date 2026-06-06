Hajduk žestoko demantirao medijske napise oko priprema i poručio: ‘Velik broj igrača je s reprezentacijom’

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Robert Matić / Hajduk.hr

U Hajduku imaju plan za pripreme.

Hajduk pod vodstvom Gonzala Garcije započinje ljetne pripreme 15. lipnja na Poljudu. Nakon tjedan dana rada u Splitu, momčad se 22. lipnja seli u bazu na slovenskom Bledu, gdje će odigrati tri ili četiri prijateljske utakmice.

Povodom napisa u Slobodnoj Dalmaciji o navodno prekratkom pripremnom razdoblju, klub se oglasio službenim priopćenjem na X-u:

“Navodi novinara Slobodne Dalmacije Antonija Juričića u potpunosti su neistiniti. Početak priprema određen je u skladu s reprezentativnim obvezama velikog broja igrača, a do okupljanja su svi ostali igrači dobili plan individualnih treninga”, stoji u priopćenju.

#HajdukAuthentic Navodi novinara Slobodne Dalmacije Antonija Juričića u potpunosti su neistiniti. Početak priprema određen je u skladu s reprezentativnim obvezama velikog broja igrača, a do okupljanja su svi ostali igrači dobili plan individualnih treninga. pic.twitter.com/oqC8LrG6nQ — HNK Hajduk Split (@hajduk) June 5, 2026

Splićani se kući vraćaju 1. srpnja, gdje će odraditi završnu fazu uoči prve utakmice kvalifikacija za Europsku ligu, koja je na rasporedu već 9. srpnja. Za Garciju će ovo biti treće pripreme na klupi Bijelih, no još uvijek nije definirano s kojim će kadrom putovati u Sloveniju zbog mogućih ljetnih transfera.