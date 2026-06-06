Brozović se vraća u Europu? Evo koji ga velikan želi

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xRAYANxALYAHYAx via Guliver

Marcelo Brozović sve je bliže povratku u europski nogomet nakon što su propali pregovori oko produljenja ugovora s Al Nassrom.

Kako donosi portal Al-Midan Al-Riyadi, odlazak iskusnog hrvatskog veznjaka, koji je u Saudijsku Arabiju stigao iz milanskog Intera, postao je vrlo izvjestan. Nakon smjene na klupi i odlaska trenera Jorgea Jesusa, obje su strane procijenile da je prekid suradnje najbolja opcija.

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Turski Fanatik javlja kako je Brozović već odobrio svom menadžeru potragu za novim klubom u Europi, a situaciju budno prati Bešiktaš. Istanbulski velikan u potrazi je za liderom koji bi donio čvrstoću u vezni red, a hrvatski reprezentativac idealno odgovara njihovim zamislima.

Ono što je turskom velikanu posebno privlačna činjenica je to da Brozoviću ugovor istječe 30. lipnja, pa bi u Bešiktaš mogao stići potpuno besplatno, kao slobodan igrač.

Njegovo bogato iskustvo iz Serie A i dalje ga čini iznimno cijenjenim na tržištu, a konačni rasplet ove transfer sage očekuje se u idućim tjednima.