Francuski mediji izvijestili su danas da je u ponedjeljak došlo do pobune među igračima Marseillea nakon što je trener Roberto De Zerbi stigao na trening i obznanio im da neće voditi momčad.

Prema informacijama L’Equipea, nakon prošlotjednog poraza od Reimsa, De Zerbi je igračima naredio da provedu noć u trening kompleksu.

“Ja ne viđam svoju obitelj, nećete ni vi svoju”, navodno im je rekao, nakon čega su igrači ostali i bez dana odmora u nedjelju i ponedjeljak, kada je i došlo do pobune.

“Danas vas neću voditi”, navodno je rekao De Zerbi, na što su igrači odgovorili da onda ni oni neće trenirati.

Na današnjoj press konferenciji, De Zerbi je iznio svoju verziju događaja.

“Imao sam težak tjedan, kao i ostali. Jasno ću reći sve o onome što se pisalo i govorilo. Iz svojih igrača želim izvući maksimum. Odluke donosim u korist kluba. Stvari koje su se događale ovaj tjedan događaju se u svim klubovima. Dobio sam podršku od ljudi iz vrha, ali i nekih igrača, koji su mi pristupili i rekli da su uz mene. Od utorka gledam što se događa na treninzima. Ne može trener svaki dan pričati. Ekstremnim metodama trudim se dovesti Marseille do zadanog cilja. Neki od mene rade kriminalca, ali to nije pošteno. Ja sam dobar čovjek”, rekao je De Zerbi.

“Zvala me mama i pitala me što sam napravio. Želi me se predstaviti kao kriminalca i delinkventa, a ja to nisam. U klubu mi govore da sam predobar. I nije istina da su igrači protiv mene”, zaključio je De Zerbi.