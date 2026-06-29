Japanski izbornik uoči Brazila: ‘Došli smo šokirati svijet’

Od 19 sati čeka nas novi dvoboj osmine finala Svjetskog prvenstva koje donosi okršaj velikog favorita Brazila i Japana

Japanski izbornik Hajime Moriyasu poručio je kako njegova momčad vjeruje da može prirediti jedno od najvećih iznenađenja turnira.

“Potpuno smo spremni suprotstaviti se Brazilu sa svime što imamo. Naši su igrači iznimno naporno radili, a cijela je momčad na ovo Svjetsko prvenstvo stigla spremna za najveće izazove. Znamo da će većina ljudi Brazil smatrati favoritom – i to s razlogom, zbog njihove povijesti i kvalitete – ali upravo zato smo ovdje”, kazao je Moriyasu koji je potom nastavio:

“Došli smo šokirati svijet! Japan je spreman pokazati da je najveći ‘dark horse’ ovog turnira. Moji igrači su motivirani, potpuno usredotočeni i gladni ispisivanja povijesti. Brazil iznimno poštujemo, ali jednako tako vjerujemo u sebe. Dat ćemo svoj apsolutni maksimum i boriti se do posljednjeg sučevog zvižduka.”

Za kraj je Moriyasu podsjetio što Svjetsko prvenstvo čini posebnim.