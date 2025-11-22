Jakirovićev Hull dva puta vodio pa na kraju upisao poraz u Londonu

Podijeli :

Andy Sumner via Guliver

Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića nije uspio doći do pobjede u 16. kolu Championshipa. Iako su vodili s 2:1, upisali su poraz 3:2 na gostovanju kod Queen's Park Rangersa

Poveo je Hull u 17. minuti golom Joea Gellhardta da bi QPR izjednačio preko Iliasa Chaira u 38. minuti. Nije to omelo Hull koji je početkom drugog dijela ponovno došao u vodstvo preko Enisa Destana. Međutim, to vodstvo sačuvali su tek četiri minute jer je Jimmy Dunne u 55. minuti zabio za 2:2.

Konačni preokret za londonsku momčad donio je Rumarn Burrell, reprezentativac Jamajke, u 66. minuti. Unatoč porazu Hull je i dalje u poziciji koja vodi u doigravanje za Premier ligu. QPR je na 15. mjestu s tri boda iza momčadi Sergeja Jakirovića.

Za Hull je cijelu utakmicu odigrao Ivor Pandur koji je skupio i pet obrana.