Idete li? Počela i druga faza prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo iduće godine

U ponedjeljak je počela druga faza prodaje ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., a navijači se moraju do 31. listopada prijaviti za kupnju karata na internetskoj stranici Fife.

Za razliku od prve faze prodaje ulaznica, za koju su se mogli prijaviti samo oni koji imaju Visa kartice, u drugoj fazi prodaje mogu sudjelovati svi . Oni koji ždrijebom budu izabrani bit će o tome obaviješteni elektroničkom poštom i moći će kupiti ulaznice u točno određenom roku.

U prodaji su ulaznice za pojedine utakmice, za gradove domaćine i reprezentacije. Najjeftinije ulaznice za natjecanje po skupinama trebale bi koštati 60 dolara. Po podacima Fife najskuplje karte za finale, koje će biti 19. srpnja u East Rutherfordu blizu New Yorka, koštat će više od 6.000 dolara.

Prema pisanju portala Athletic cijene za uvodnu utakmicu SP-a 11. lipnja na stadionu Azteca u Mexico Cityju kretale su se od 370 do 1825 dolara. Čini se da cijena ulaznica ovisi i o lokaciji, pa njemačka novinska agencija DPA navodi da će utakmice natjecanja po skupinama u Bostonu biti jeftinije od onih u Los Angelesu.

Treća faza prodaje ulaznica krenut će nakon 5. prosinca, kada je na rasporedu ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva. Navijači će se tada moći prijaviti za kupnju ulaznica za određenu utakmicu. Preostale ulaznice bit će u prodaji tik pred početkom SP-a.