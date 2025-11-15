Hrvatska završila svoj put na Svjetskom prvenstvu: Uzbekistan slavio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca

Podijeli :

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva U17 Hrvatska je igrala protiv reprezentacije Uzbekistana. Nakon teške borbe prolaz je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca prolaz izborila reprezentacija Uzbekistana 1:1 (4:3)

Utakmicu je bolje otvorila Hrvatska, ali promašeni zicer ih je koštao. U 24. minuti je Uzbekistan poveo golom Sadirdina Khasanova. Do kraja poluvremena nije bilo promjena i Uzbekistan je na predah otišao s prednošću od 1:0.

Hrvatska je pokušavala doći do izjednačenja, a to su uspjeli u 81. minuti. Tada je za 1:1 pogodio Tino Kusanović na asistenciju Gabrijela Šivaleca koji je u igru ušao samo tri minute ranije.

Do kraja regularnog vremena nije bilo pogodaka te je uslijedilo izvođenje jedanaesteraca.

Prvi za Hrvatsku je odgovornost preuzeo Karlo Pajsar. Branič Parme promašio je cijela vrata i na samom startu je prednost otišla na uzbekistansku stranu. Srećom po Pajsara spasio ga je Matej Grahovac koji je obranio udarac Muhammada Khakimova.

Potom je uslijedila druga serija koju je otvorio igrač Slaven Belupa Šivalec. On je bio siguran s bijele točke za vodstvo Hrvatske. Na 1:1 je poravnao Mukhammad Khabibullaev.

Hrvatsku je u trećoj seriji predstavljao Raul Kumar, ali njegov udarac obranio je Nematullokh Rustamjonov. Potom je Bekhruz Saidmurodov unatoč dodiru Grahovca zabio za 2:1 u jedanaestercima. Na 2:2 je zatim poravnao Kusanović, ali Uzbekistan je imao jedan izvedeni penal manje. U četvrtoj seriji je za Uzbekistan odgovornost preuzeo Azizbek Abdumuminov koji je poslao Grahovca u krivu stranu i doveo Uzbekistan na jednu obranu ili jedan pogodak od prolaska u osminu finala.

Roko Vojvodić je u petoj seriji osigurao da Uzbekistan mora zabiti za prolaz. Sadirdin Khasanov preuzeo je odgovornost i zabio za prolaz svoje reprezentacije.