Hrvatska će imati suca na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi

Adam Starszynski PressFocus NEWSPIX.PL --- Newspix.pl 20210930PF_AS259 via Guliver Image

FIFA danas je zaključila popis sudaca za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a Hrvatska će imati jednog predstavnika. Ivan Bebek sudjelovat će na turniru u ulozi VAR suca. Ukupno je imenovano 53 glavnih sudaca i 89 pomoćnih, dok se Bebek nalazi među 30 VAR sudaca.

Hrvatska ni ovaj put neće imati glavnog suca na Svjetskom prvenstvu. Posljednji hrvatski sudac koji je dijelio pravdu na toj razini bio je Damir Matovinović, koji je sudio utakmicu na FIFA Svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj, i to susret grupne faze između Brazila i Novog Zelanda (4:0).