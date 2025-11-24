Hattrick Fruka protiv Hajduka gledali skauti Liverpoola, Milana, Udinesea…

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

U Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili 5:0.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

Kako javlja Novi list, sjajnu predstavu Fruka su s tribina Rujevice pratili brojni europski skauti. Među njima su bili Liverpool, AC Milan, Udinese, Parma, Twente i Sassuolo.

Ne zna se koga su točno skauti došli gledati, ali znamo koje im je ime ostalo u bilježnici nakon tog okršaja na Rujevici.