Gradonačelnik Šibenika: Možda je ovo i dobro kako bi se otkrili i zaustavili muljatori

HNK Šibenik

HNS je završio postupak licenciranja za natjecanja Uefe i tri najviša ranga hrvatskog nogometa, a najveći gubitnik je Šibenik.

Klub sa Šubićevca ove je sezone ispao iz HNL-a, nakon čega su zatražili licence za Prvu i Drugu NL. Zahtjevi su odbijeni te će se natjecati u četvrtom rangu.

Na situaciju se osvrnuo gradonačelnik Šibenika, HDZ-ov Željko Burić.

“Kad imate privatni klub kao što je to HNK Šibenik ne možete na takve stvari utjecati. Naš posao je zaštiti nekretnine i to smo i napravili. Možda je i dobro ovo što se dogodilo kako bi se otkrili i zaustavili muljatori. Mogu samo reći da je sve to predviđeno u ugovoru o privatizaciji kluba.

Nema nikakvih iznenađenja, od jamčevine koja tamo piše do preuzimanja sportskih objekata do toga kad se gubi pravo na koncesiju i sve ostalo. Mi sada možemo jednostavno osnovati Nogometni klub Šibenik bez onog H na početku i nastaviti na zdrav način. Grad ne može biti doveden u nikakvu neugodnu poziciju.

Stadion je uvijek bio naš i ostat će naš. Bez obzira na to nesretno zbivanje oko kluba, ja sam s ministrom Glavinom već odavno razgovarao o načinu investiranja u novi stadion, jer to je naša infrastruktura”, rekao je na konferenciji za medije.