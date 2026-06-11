Umjetna inteligencija predvidjela tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo

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Dok navijači diljem svijeta s nestrpljenjem čekaju početak Svjetskog prvenstva 2026., umjetna inteligencija već je ponudila svoj odgovor na pitanje koje zanima milijune ljudi – tko će podići najvrijedniji trofej u svjetskom nogometu?

Analiza koju je objavio Euronews, koristeći Claude, model umjetne inteligencije tvrtke Anthropic, pokušala je predvidjeti rasplet najvećeg SP-a u povijesti. Rezultati su izazvali veliku pozornost, a prema procjenama algoritma, najveće šanse za osvajanje naslova ima aktualni svjetski prvak Argentina.

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Kako bi došao do prognoze, sustav je analizirao kompletan ždrijeb, pravila natjecanja, trenutnu formu reprezentacija, Fifinu rang-listu i rezultate iz prethodnih godina.

U pojedinačnoj simulaciji finale je donijelo veliki klasik između Argentine i Njemačke, a pehar je završio u rukama Gaučosa.

Algoritam smatra da je najveća snaga Argentine u stabilnosti momčadi, iskustvu, kvalitetnom balansu između napada i obrane, kao i sposobnosti da kontrolira ritam utakmica u najvažnijim trenucima.

Nije zanemariva ni činjenica da je Argentina uoči početka prvenstva bila vodeća reprezentacija na FIFA-inoj rang-listi.

Pet glavnih favorita za naslov:

Kada je model pokrenut čak 100 puta kako bi se dobila što preciznija slika mogućih scenarija, poredak favorita izgledao je ovako:

Argentina

Francuska

Španjolska

Brazil

Portugal

Zanimljivo je da je Njemačka, iako finalist u pojedinačnoj simulaciji, označena kao potencijalno iznenađenje turnira, reprezentacija koja bi mogla otići do samog kraja ukoliko joj se otvori povoljan put kroz nokaut-fazu.

Ipak, čak ni umjetna inteligencija ne može dati konačan odgovor. Razlog je novi format natjecanja koji će Svjetsko prvenstvo 2026. učiniti daleko složenijim nego ikada prije.

Prvi put na turniru sudjeluje čak 48 reprezentacija, igraju se 104 utakmice, a dodatnu neizvjesnost donosi prolazak najboljih trećeplasiranih selekcija iz grupne faze. To znači da će gol-razlika, jedan pogodak ili jedan bod više ili manje imati mnogo veću važnost nego na prethodnim prvenstvima.

Upravo zbog toga broj mogućih kombinacija raste do razine koju je gotovo nemoguće potpuno predvidjeti. Autori analize ističu da umjetna inteligencija može procijeniti kvalitetu reprezentacija i vjerojatnost određenih ishoda, ali ne može predvidjeti ono zbog čega je nogomet najpopularniji sport na svijetu.

Crveni karton u ranoj fazi utakmice, promašeni jedanaesterac, vratnica u 90. minuti ili inspirirana predstava jednog vratara često mijenjaju povijest turnira. Zbog toga ni najnapredniji algoritmi ne mogu u potpunosti ukloniti faktor iznenađenja. Još jedan faktor koji bi mogao imati ogroman utjecaj na konačan rasplet jest sama organizacija prvenstva.

Svjetsko prvenstvo igrat će se u tri države – Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku – na čak 16 stadiona i u različitim vremenskim zonama.

Putovanja, klimatske razlike i zgusnut raspored predstavljat će dodatni izazov za sve selekcije.

Stručnjaci smatraju da će reprezentacije s najširim igračkim kadrom imati veliku prednost, jer osvajanje naslova više neće ovisiti samo o najboljih 11 igrača, već o kvaliteti kompletne momčadi i stručnog stožera.

Iako navijači uvijek sanjaju o senzacijama i autsajderima koji ruše gigante, analiza pokazuje da će put do naslova i dalje najvjerojatnije voditi kroz tradicionalne nogometne velesile.

Osvojiti sedam utakmica u nešto više od mjesec dana, uz sve izazove koje donosi novi format natjecanja, zadatak je koji je kroz povijest uglavnom bio rezerviran za najveće reprezentacije svijeta.

Zbog toga umjetna inteligencija najveće šanse daje Argentini, Francuskoj, Španjolskoj, Brazilu i Portugalu. Ipak, kao što nas je nogomet bezbroj puta naučio, statistika može predvidjeti vjerojatnost, ali nikada ne može predvidjeti čaroliju. A upravo zbog te nepredvidivosti Svjetsko prvenstvo i jest najveći sportski spektakl na planetu.