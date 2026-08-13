Propada veliki posao Hajduka i WhiteBIT-a?

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HNK Hajduk Split

Hajduk i WhiteBIT već dulje vrijeme pregovaraju o potencijalno velikoj sponzorskoj suradnji, ali sve je izglednije da dogovor neće biti postignut pod uvjetima o kojima se ranije govorilo u javnosti.

Prema neslužbenim informacijama, fiksni dio ponude navodno je bio manji od milijun eura godišnje, što je znatno manje od iznosa koji su se ranije javno spominjali.

U javnosti se govorilo o puno većim brojkama. Prema neslužbenim saznanjima tportal.hr, značajan dio potencijalne vrijednosti suradnje bio bi vezan uz ostvarenje dodatnih uvjeta i ciljeva, a ne uz fiksno zajamčeni iznos.

Još osjetljiviji dio pregovora navodno se odnosi na model aktivacije članstva Hajduka kroz WhiteBIT-ovu aplikaciju. Ideja je bila da dio bonusa ovisi o tome koliko bi članova kluba koristilo platformu, dok Hajduk nije bio spreman prihvatiti model koji bi otvarao pitanja korištenja podataka članova i načina njihove komercijalne aktivacije.

To je posebno osjetljivo s obzirom na činjenicu da Hajduk ima više od 100 tisuća članova i da članstvo predstavlja jedan od najvažnijih identitetskih stupova kluba. Upravo zato pregovori nisu samo pitanje iznosa, nego i modela suradnje te granica koje je klub spreman prihvatiti.

Posebno je napeto na Poljudu i zbog činjenice da Splićani nisu startali najbolje u prvenstvu, u dva kola doživjeli su dva poraza, zbog čega je prozvan i predsjednik Ivan Bilić u više navrata.