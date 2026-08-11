Hoće li Torcida opet pozivati na bojkot nakon ove odluke Gorice?

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xLukaxKolanovicx via Guliver

U sklopu 3. kola SuperSport HNL-a, nogometaši Gorice ove nedjelje, 16. kolovoza s početkom u 21 sat, dočekuju splitski Hajduk. Obje momčadi ulaze u ovaj susret pod velikim pritiskom jer traže svoju prvu prvenstvenu pobjedu u novoj sezoni.

Gorica, koju vodi trener Mario Carević, nakon uvodna dva kola nema niti jedan osvojen bod. S druge strane, ni splitski klub ne bilježi idealan početak — prvenstvo su otvorili porazom u Varaždinu (2:1), nakon čega su na Poljudu remizirali s Istrom 1961 (2:2).

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Domaćin je u ponedjeljak službeno pustio ulaznice u prodaju putem sustava Sportify i na klupskoj blagajni. Cijena ulaznice za gostujuću tribinu (sektori C1 i C2) iznosi 15 eura, a prodaja za taj dio stadiona odvija se isključivo preko HNK Hajduk Split.

Postavlja se pitanje hoće li i ova cijena izazvati reakciju Torcide i novi poziv na bojkot gostovanja. Naime, u 1. kolu u Varaždinu izbio je revolt navijača kada je cijena ulaznice za gostujući sektor prvotno postavljena na 18 eura. Nakon pritiska i poziva na bojkot, Uprava Varaždina smanjila je cijenu na 10 eura, pa je na utakmicu pristiglo oko 150 pripadnika Torcide.

Taj je susret na koncu završio s velikom materijalnom štetom na južnoj tribini varaždinskog stadiona, gdje je zapaljeno više od 50 i uništeno desetak sjedalica, zbog čega je NK Varaždin podnio kaznenu prijavu policiji. Hoće li u Velikoj Gorici sve proći u mirnijem tonu, ostaje za vidjeti u nedjelju.