VIDEO / Baturina zabio golčinu u remiju Coma s Arsenalom

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U srijedu navečer odigrana je prijateljska utakmica između Arsenala i Coma. Topnicima je to bila posljednja provjera pred službeni početak sezone dok su pred Comom još dvije pripremne utakmice s Liverpoolom. U zanimljivoj utakmici na kraju je susret završio remijem 1:1.

Poveo je Arsenal golom Mylesa Lewis-Skellyja koji je iskoristio veliku grešku Jeana Buteza u 33. minuti. Mladi veznjak bio je u centru pažnje u utorak kada je izašla vijest da su Chelsea i Manchester United zainteresirani za njegove usluge, no brzo je stigao demantij.

Samo 10 minuta kasnije vidjeli smo novi pogodak, a za sve je zaslužan bio hrvatski veznjak Martin Baturina. On je dobio loptu na lijevom krilu te je lijepim potezom izbacio Thea Juliennea i Maxa Dowmana, a potom je silovitim udarcem pogodio za 1:1.

Na terenu je hrvatski reprezentativac ostao do 55. minute kada je napustio travnjak. Treba napomenuti kako je ovo Baturini bila prva pripremna utakmica nakon povratka sa Svjetskog prvenstva te je propustio prijateljski turnir Como Cup gdje je Como završio treći.

Do kraja susreta, unatoč dominaciji Arsenala, nije bilo golova pa je susret završio 1:1.

Arsenal za četiri dana u Cardiffu igra susret Community Shielda s Manchester Cityjem. Podsjećamo, Topnici su osvojili Premier ligu, a Građanima su pripala oba Kupa (FA i EFL) pa se ta dva kluba susreću u engleskom Superkupu.

Što se tiče Coma, oni će istoga dana odigrati dvije pripremne utakmice s Liverpoolom.

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