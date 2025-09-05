FARSKI OTOCI – HRVATSKA (OD 20.45) Dalić izabrao ‘šareni’ sastav bez Modrića i Perišića, debitira Fruk!

Izbornik Zlatko Dalić najavio je određene rotacije, ali vjerojatno je malo tko očekivao da će na teren poslati baš ovih 11 igrača.

Odakle početi? Na klupi su Luka Modrić i Ivan Perišić, koji će pretpostavljamo dobiti određenu minutažu u drugom poluvremenu. Na desnom je boku Jakić, koji zna odigrati tu poziciju, tako da će naknadno pozvani Smolčić čekati priliku s klupe.

Livaković, Ćaleta-Car, Pongračić i Sosa su očekivani u obrani, kao i Petar Sučić u veznom redu. Uz njega će biti Mario Pašalić.

Na krilima su Majer i debitant Toni Fruk, polušpic je Andrej Kramarić koji će biti kapetan, a u vrhu napada je Ante Budimir.

'Šarena' postava Vatrenih, ali vjerujemo da bi trebalo biti dovoljno za trijumf u Torshavnu. Ako s ovih 11 i zapne, na klupi su osim Modrića, Perišića i Smolčića, još jake snage poput Ivanovića, Baturine, Marca Pašalića i Mora, ali i obrambeno orijentiranih Erlića, Šutala i Juranovića.