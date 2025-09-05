FARSKI OTOCI – HRVATSKA (OD 20.45) Dalić izabrao ‘šareni’ sastav bez Modrića i Perišića, debitira Fruk!

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj kvalifikacijski put prema SP-u 2026. godine. Vatreni gostuju kod Farskih otoka u Tórshavnu (20.45), gdje će tražiti i treću pobjedu nakon slavlja protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1) u dosadašnjem dijelu kvalifikacija. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu.
Prosinečki protiv Češke
U drugoj utakmici naše skupine večeras također od 20:45 u Podgorici igraju Crna Gora i Češka. Bitna je to utakmica za jedne i druge - Češka je na čelu skupine s devet bodova iz četiri utakmice, a Crna Gora treća sa šest bodova iz tri utakmice. Između njih smjestila se Hrvatska s maksimalnih šest bodova iz dva nastupa.
Baš s Crnom Gorom Hrvatska igra u utorak 8. rujna u Zagrebu.
Sastav Farskih Otoka
Lamhauge - O. Faero, G. Vatnhamar, A. Edmundsson - Danielsen, Hendriksson, J. Andreasen, V. Davidsen - Ar. Frederiksberg, M. Olsen, Sorensen
Kramarić kapetan
Izbornik Zlatko Dalić najavio je određene rotacije, ali vjerojatno je malo tko očekivao da će na teren poslati baš ovih 11 igrača.
Odakle početi? Na klupi su Luka Modrić i Ivan Perišić, koji će pretpostavljamo dobiti određenu minutažu u drugom poluvremenu. Na desnom je boku Jakić, koji zna odigrati tu poziciju, tako da će naknadno pozvani Smolčić čekati priliku s klupe.
Livaković, Ćaleta-Car, Pongračić i Sosa su očekivani u obrani, kao i Petar Sučić u veznom redu. Uz njega će biti Mario Pašalić.
Na krilima su Majer i debitant Toni Fruk, polušpic je Andrej Kramarić koji će biti kapetan, a u vrhu napada je Ante Budimir.
'Šarena' postava Vatrenih, ali vjerujemo da bi trebalo biti dovoljno za trijumf u Torshavnu. Ako s ovih 11 i zapne, na klupi su osim Modrića, Perišića i Smolčića, još jake snage poput Ivanovića, Baturine, Marca Pašalića i Mora, ali i obrambeno orijentiranih Erlića, Šutala i Juranovića.
Sastav Hrvatske
Livaković - Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa - Mar. Pašalić, P. Sučić - Majer, Kramarić, Fruk - Budimir.
Introducing #Croatia starting lineup! 🇫🇴🇭🇷 #FROCRO #Family #PokažiSrce #WCQ #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/FeVZGp1Cl0— HNS (@HNS_CFF) September 5, 2025
Dalić šalje nikad viđenih 11 na Farskim otocima
Izbornik Zlatko Dalić suočen je s velikim problemima zbog izostanaka. Ozlijeđeni su Gvardiol i Kovačić, a Stanišić se reprezentaciji još nije priključio zbog rođenja djeteta. Upitni su i povratnici nakon ozljeda Juranović i Šutalo.
Dalić: Ne možemo puno dobiti, ali možemo
Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine gostovanjem kod Farskih otoka, a susret je zakazan za petak u 20:45. Uoči utakmice, hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Uz njega je na konferenciji bio i Marin Pongračić koji je prvi dobio riječ.
KVIZ / Koliko znate o Vatrenima
Hrvatska u petak u gostima igra protiv Farskih otoka. Bit će to treća utakmica Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U dosadašnje dvije utakmice Vatreni su ostvarili dvije pobjede te su napravili važan korak prema plasmanu na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo. Povodom toga napravili smo kviz u kojem ćete moći provjeriti svoje znanje o svim hrvatskim nastupima na najvećoj nogometnoj smotri.
Dio reprezentacije Farskih otoka ne živi od nogometa
FARSKI OTOCI su rangirani kao 141. reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici. Farski otoci su autonomna pokrajina koja je dio Danske. Arhipelag koji se sastoji od 18 vulkanskih otoka, a ukupno čak 779 otoka i otočića, ima 55 tisuća stanovnika, odnosno tri puta manje od Splita ili manje od Zadra. Nalazi se 320 kilometara sjeverno od obale Škotske i 450 kilometara južno od Islanda. Priču donosi Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!