Oglasila se sudačka komisija HNS-a: Istra je oštećena za penal protiv Hajduka na Poljudu!

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HNK Hajduk Split

Sudačka komisija objavila je službenu analizu spornih situacija s utakmice između Hajduka i Istre 1961 koja je završila rezultatom 2:2.

U analizi je službeno potvrđeno da su Puležani u samoj završnici susreta teško oštećeni te da je za njih u 89. minuti morao biti dosuđen kazneni udarac. Službena potvrda stigla je nakon velikog nezadovoljstva u redovima Istre 1961 i klupskog priopćenja u kojem su istaknuli da traže isključivo ravnopravan tretman i ujednačen kriterij, naglasivši kako su pogreškama oštećeni u oba uvodna kola nove sezone.

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U sklopu analize detaljno su obrađena dva ključna trenutka s poljudskog dvoboja. Prva sporna situacija dogodila se u 63. minuti kada je nakon ubačaja iz kuta i nespretne reakcije Hajdukova vratara Silića do lopte pokušao doći Maurić. Vratar ga je pritom zahvatio rukom po potkoljenici, no Sudačka komisija procijenila je da odluka suca Matea Ercega da ne pokaže na bijelu točku nije bila očita pogreška te je podržala izostanak reakcije VAR sobe.

Sasvim suprotan zaključak donesen je za incident iz 89. minute u kojem su se u kaznenom prostoru borili obrambeni igrač Hajduka i napadač Istre Jaganjac. U toj je situaciji Hajdukov branič nepropisno i pretjerano koristio lijevi lakat te pogodio protivničkog igrača u glavu, a kako pritom uopće nije uspio dodirnuti loptu, Sudačka komisija nedvojbeno je zaključila da je sudac Erceg morao dosuditi kazneni udarac za Istru i dodijeliti žuti karton Hajdukovu igraču.

Uz pogrešku glavnog suca na terenu, Komisija je izričito naglasila i ozbiljan propust u VAR sobi. VAR sudac Ivan Matić bio je dužan intervenirati i pozvati Ercega na pregled snimke uz teren, no ta reakcija je izostala. Za zeleno-žute ovo je već druga zaredom naknadno potvrđena sudačka pogreška na njihovu štetu, jer im je i u prvom kolu protiv Lokomotive neopravdano poništen čisti pogodak, čime je potvrdan klupski stav da su u uvodnom dijelu prvenstva ostali zakinuti za važne bodove.