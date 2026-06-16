Junak afričke zemlje u jednom danu dobio osam milijuna pratitelja

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AP Photo/Erik S. Lesser via Guliver Image

Zelenortska Republika je u ponedjeljak popodne u svom debiju na Svjetskom prvenstvu u prvom kolu skupine H protiv Španjolske šokantno osvojila bod u remiju 0:0.

Junak tog susreta bio je 40-godišnji vratara Josimar Dias poznatiji kao Vozinha što na portugalskom znači baka. Taj nadimak dobio je zbog toga što su ga u djetinjstvu odgojili njegova baka i djed.

VIDEO / Pogledajte sve obrane junaka Zelenortskih Otoka u šokantnom kiksu Španjolaca Samo jednom vrataru uspjelo je ono što je učinio heroj Zelenortskih Otoka u remiju sa Španjolskom

On je u susretu sa Španjolskom upisao sedam obrana, od toga šest unutar 16 metara te je za to dobio ocjenu 9,7 od SofaScorea. U potpunosti je oduševio nogometni svijet i to se osjetilo na društvenim mrežama.

Uoči susreta imao je tek 50 tisuća pratitelja što i priliči jednom članu portugalskog drugoligaša Chavesa, ali kako je utakmica išla prema kraju, njegov broj pratitelja je rastao. Za vrijeme intervjua s brazilskom televizijom imao je oko dva milijuna pratitelja, a točno 24 sata nakon početka susreta Vozinha na svom Instagram profilu ima nevjerojatna 8,2 milijuna pratitelja.

Jedan od glavnih razloga za to je što ga podržavaju Brazilci koji su jedna od najmnogobrojnijih nacija na svijetu s oko 212 milijuna stanovnika. Ako Zelenortska Republika nastavi s ovakvim nastupima, broj pratitelja njihovog golmana mogao bi znatno narasti.