Policija razmišlja o zabrani dolaska gledatelja na utakmicu BiH u Mostaru

N1.F.Z.

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko neretvanske županije razmatra mogućnost da se nadolazeća utakmica mladih nogometnih reprezentacija BiH i Izraela, koja je na rasporedu u petak u Mostaru, odigra bez gledatelja.

“Odluka o eventualnoj zabrani prisustva gledatelja još nije donesena. O konačnoj odluci u vezi prisustva gledatelja, javnost će biti pravovremeno obavještena“, rečeno je Feni iz Ministarstva unutarnjih poslova (HNŽ).

Utakmica će sama po sebi zahtijevati snažne sigurnosne mjere, navode iz MUP-u.

“U vezi s predstojećom utakmicom mladih reprezentacija BiH i Izraela, nadležna policijska uprava poduzet će mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u cilju osiguranja javnog reda i mira i sigurnosti svih sudionika“, istaknuli su iz MUP-a HNŽ-a.

