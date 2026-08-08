Olmo otkrio da mu je Dinamo čestitao na svjetskom naslovu i kojeg bi Vatrenog doveo u Barcelonu

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Images

Svjetski prvak sa Španjolskom Dani Olmo prvi se put oglasio za hrvatske medije nakon osvajanja titule s Furijom.

“Čestitali su mi iz Dinama na naslovu svjetskog prvaka”, otkrio je Olmo u razgovoru za Sportske novosti i dodao kako Modri “idu prema Ligi prvaka.”

Na putu do svjetskog zlata igrač Barcelone nastupio je u baš svakoj od osam utakmica, a u većini njih je – uključujući i finalnu – bio starter. Ipak, iako je igrao na visokoj razini ostao je bez pogotka, uz dvije asistencije. Je li tada igrao najbolji nogomet karijere?

“Mogu kazati da sam igrao na dobroj razini. Zadovoljan sam s svojom izvedbom, ali prije svega zato što mi je pomogla momčad. To je bilo najvažnije. Ipak, mislim da uvijek ima stvari u mojoj igri koje mogu poboljšati.”

VEZANA VIJEST Napokon je stigao i Olmov komentar na sramotne poteze Argentinaca nakon finala AS: Olmo je apsolutni vođa

Kako objasniti tajnu uspjeha ove španjolske vrste koja je, podsjetimo, i aktualni europski prvak?

“Nema tu nikakve tajne. Baš nikakve”, kaže Olmo.

“To pitanje mi postave uvijek svi novinari, ne samo oni, nego u prijatelji, ljudi koji prate nogomet. Ali kad želite baš o tajni, onda ću ovako odgovoriti. Javna je tajna da postoji skupina izvanrednih ljudi koji se razumiju na terenu i imaju zajednički cilj. U kombinaciji s individualnim talentom i načinom na koji shvaćamo nogomet dolazimo do uspjeha. Jako, jako je važno živjeti kao obitelj, braniti kolektiv i na prvo mjesto stavljati uvijek ono što je najbolje za momčad, tko god igrao. To je to, to je – Španjolska.”

Olmo se osvrnuo i na učinak Hrvatske na Mundijalu.

“Hrvatska je ispala rano, ali bilo je to protiv Portugala, jednog od jasnih favorita za sam vrh na Svjetskom prvenstvu. I to uz određene kontroverze, znamo o čemu govorimo, zar ne? Ne želim tu ulaziti u bilo kakve analize, ali Hrvatska se i na ovom Svjetskom prvenstvu borila kao i uvijek.”

Na pitanje kojeg bi igrača Vatrenih doveo u Barcelonu da može, nije oklijevao:

“Joška Gvardiola!”

A prokomentirao je Olmo i Danija Rodrigueza koji je ovog ljeta stigao u Dinamo.

“Rodriguez je mlad, talentiran i samouvjeren mladi igrač koji se sigurno u Dinamu može razviti i pomoći klubu i ostvarenju svojih ciljeva.”