Žalgiris gostuje na Poljudu, Livaja u početnom sastavu?

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Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Hajduk večeras od 21 sat na Poljudu dočekuje litavski Žalgiris u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bijeli imaju veliku prednost 5:2 iz Vilniusa.

Trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnoj postavi, a jedna od promjena će posebno razveseliti navijače Hajduka. Marko Livaja trebao bi se vratiti u početnih 11, a među starterima bi se, prema informacijama uoči utakmice, trebali naći i Dario Melnjak te Alberto del Moral.

Tako bi vjerojatni sastav Hajduka za večerašnji ogled protiv Žalgirisa na Poljudu trebao izgledati ovako:

Silić – Acapandie, Raci, Marešić, Hrgović – Del Moral, Pukštas – Šutalo, Dalisson, Šotiček – Livaja

Podsjetimo, ako Hajduk prođe Žalgiris, u play-offu Konferencijske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja švedskog Hammarbyja i poljskog Rakowa.