Trener Žalgirisa uoči Hajduka: ‘Puno sam pričao s Dambrauskasom…’

Podijeli :

Guliver

Hajduk je u prvom susretu trećeg pretkola Konferencijske lige svladao Žalgiris 5:2, večeras je uzvrat na Poljudu od 21 sat.

Tim je povodom trener Žalgirisa Andrius Skerla najavio utakmicu.

“Analizirali smo prvu utakmicu. Rezultat je jako visok. Očekujem jako tešku utakmicu. Kad je Dambrauskas bio trener, svjedočio sam atmosferi. Sutra će biti slična. Nismo navikli igrati pred takvom publikom, ali to će biti dobro iskustvo. Želimo igrati dobru utakmicu.”

Imao je samo riječi hvale za nekadašnjeg trenera Hajduka koji sada radi odličan posao u azerbajdžanskom Sabahu.

POVEZANO SKener: Iz dana u dan se pokazuje da je Hajdukovo tjeranje Dambrauskasa najgora odluka u novijoj povijesti kluba ANKETA / Treba li Hajduk smijeniti Gonzala Garciju?

“Mislim da je najbolji trener u Litvi. ŽIvio sam tih tjedan dana kod njega, puno sam naučio i uživao. Hajduk je tada izvrsno igrao. Valdas odavde nosi puno uspomena, puno sam pričao s njim. Pričao sam s njim, rekao je da je to veliki klub i da imaju odličnu momčad. Teško je uspoređivati litavsku i hrvatsku ligu. Vidjeli smo na utakmici Dinama i Kaunasa.”

Izbacio je Skerla Dinamo Tbilisi nakon tri pogotka zaostatka. Može li i Hajduk?

“To je bilo čudo, ne događa se često. Hajduk je potpuno druga ekipa. Teško je reći da očekujemo čudo. Ona se samo ponekad događaju”, zaključio je Skerla.