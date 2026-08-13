Nakon 23 godine dobili smo američko finale na Mastersu

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LeonardoxRamirez via Guliver

Branitelj naslova Amerikanac Ben Shelton plasirao se u finale Mastersa u Montrealu nakon što je u polufinalu pobijedio sunarodnjaka Lernera Thiena 6-2, 6-3.

Nakon što je izgubio oba prethodna međusobna meča protiv Tiena, Shelton se pobrinuo da se povijest ne ponovi u Montrealu. Pobijedio je 20-godišnjaka, koji se natjecao u svom prvom polufinalu Mastersa, za sat i 24 minute.

Shelton će pokušati obraniti titulu protiv još jednog Amerikanca, Brandona Nakashime, koji je u polufinalu nakon dva sata i četiri minute igre pobijedio Španjolca Rafaela Hoddara 7-6(3), 6-4.

Shelton je favorit u finalu, nakon što je u posljednjih pet mečeva pobijedio dvije godine starijeg Nakashimu.Nakashima je do sada igrao četiri ATP finala, ali nikada na Mastersu ili čak ni na turniru serije 500, a ima jedan naslov, 2022. u San Diegu.

Meč Shelton-Nakashima bit će 15. sveameričko finale na Mastersu u povijesti, ali prvo od Cincinnatija 2003. godine, kada je Andy Roddick pobijedio Mardyja Fisha.

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