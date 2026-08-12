Jere Hribar završio peti u finalu Europskog prvenstva i postavio novi hrvatski rekord

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Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Hrvatski plivač Jere Hribar bio je peti u finalu disicpline 100 slobodno u EP u Parizu i to s novim hrvatskim rekordom od 47.42 sekundi

Novi hrvatski rekorder u “kraljevskoj disciplini”, 22-godišnji Jere Hribar, plasirao se u finale s osmim vremenom polufinala, a u kvalifikacijama je plivao nacionalni rekord od 47.80 sekundi.

U finalu je Splićanin popravio taj rekord za ogromnih 38 stotinki i najavio da je u odličnoj formi i da će se boriti za medalju u svojoj najjačoj disciplini 50 slobodno, u kojoj je europski prvak na 50 metara.

Zlatna medalja pripala je Rumunju Davidu Popoviciju s novim rekordom europskih prvenstava od 46.56, ispod 47 sekundi je bio i Rus Jegor Kornjev (46.74), dok je bronca otišla Mađaru Kristofu Milaku (46.87).

U večerašnjem finalnom bloku nastupio je i hrvatski 23-godišnji plivački reprezentativac Filip Mujan, koji je osvojio 15. mjesto u disciplini 200 m prsno (2:11.71 minuta). Član splitskog Mornara bio je za 48 stotinki sporiji od svog osobnog i hrvatskog rekorda.