Saudijci zovu Deschampsa, spominju se Juventus i Brazil: ‘Neću o imenima…’

Podijeli :

Guliver image

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps potvrdio je odlazak s klupe nakon Svjetskog prvenstva, ali još se ne zna gdje će nastaviti karijeru.

Deschamps je tim povodom potvrdio da je razgovarao s predstavnicima jednog saudijskog kluba o mogućoj suradnji nakon što mu istekne ugovor s reprezentacijom Francuske.

Međutim, negirao je glasine o mogućem povratku u Juventus ili preuzimanju reprezentacije Brazila.

“Možda sam imao neke kontakte, ne konkretno s njima (Brazilom). Neću govoriti o imenima, ali oni znaju moju situaciju”, prenio je Goal riječi francuskog izbornika.

Deschamps je također naglasio kako je njegova odluka o odlasku s klupe Trikolora konačna, neovisno o rezultatu na SP-u. Pod njegovim vodstvom od 2012. godine Francuska je postala svjetski prvak 2018. u Rusiji, a bila je i finalist SP- u Kataru četiri godine kasnije. Osvojio je i Ligu nacija 2021.