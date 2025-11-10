Saudijci zovu Deschampsa, spominju se Juventus i Brazil: ‘Neću o imenima…’

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps potvrdio je odlazak s klupe nakon Svjetskog prvenstva, ali još se ne zna gdje će nastaviti karijeru.
Deschamps je tim povodom potvrdio da je razgovarao s predstavnicima jednog saudijskog kluba o mogućoj suradnji nakon što mu istekne ugovor s reprezentacijom Francuske.
Međutim, negirao je glasine o mogućem povratku u Juventus ili preuzimanju reprezentacije Brazila.
“Možda sam imao neke kontakte, ne konkretno s njima (Brazilom). Neću govoriti o imenima, ali oni znaju moju situaciju”, prenio je Goal riječi francuskog izbornika.
Deschamps je također naglasio kako je njegova odluka o odlasku s klupe Trikolora konačna, neovisno o rezultatu na SP-u. Pod njegovim vodstvom od 2012. godine Francuska je postala svjetski prvak 2018. u Rusiji, a bila je i finalist SP- u Kataru četiri godine kasnije. Osvojio je i Ligu nacija 2021.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!