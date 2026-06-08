VIDEO / Šimundža za SK: Hrvatska može biti tihi favorit SP-a, jedna stvar bi mogla presuditi

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Ante Šimundža, nekadašnji slovenski reprezentativac, a danas trener poljskog Slaska u emisiji Jutro SK kod našeg Vedrana Babića osvrnuo se na pripremne utakmice Hrvatske i očekivanja od Svjetskog prvenstva

Vatreni su završili pripreme u Hrvatskoj i u utorak će otputovati na svoje sedmo Svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon poraza protiv Belgije 2:0, izabranici Zlatka Dalića su u sučevoj nadoknadi pogotkom Marija Pašalića došli do minimalne 2:1 pobjede protiv Slovenije.

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“Da budem iskren vidjelo se da je prijateljska utakmica. Hrvatska se priprema, a nas nema na SP-u. O samoj utakmici mogu reći da smo imali izglednije prigode od Hrvatske, a znamo da kad promašiš prigode da u pravilu izgubiš utakmicu. Hrvatska je do pobjede stigla iz dvije individualne akcije, dva genijalna poteza. Ta će pobjeda Daliću i igračima dati ipak dozu samopouzdanja”, počeo je Ante Šimundža, nekadašnji slovenski reprezentativac, kasnije trener Maribora, Mure, Ludogoreca, a danas poljskog Śląska s kojim se vratio u prvoligaško društvo.

Osvrnuo se i na to koliko su ovakve utakmice, nekoliko dana prije velikog turnira, bitne izborniku za daljnju pripremu, a koliko je u prvom planu to da se nitko ne ozlijedi i da se u dobrom ozračju ode na put.

“Teško je Daliću vidjeti nešto novo i napraviti nešto posebno drukčije. Vjerujem da je izborniku najvažnije da je momčad na okupu, da se ponovno povežu, a ove utakmice služe i da igrači ostanu u tom tonusu jer turnir počinje vrlo brzo. Bitno je doći spreman na Svjetsko prvenstvo.”

Izbornik će protiv Engleza krenuti s trojicom u zadnjoj, a u ostalim bi utakmicama trebao krenuti s četvoricom. U kojoj je formaciji igra Hrvatske učinkovitija učinkovitija?

“U onoj u kojoj pobjeđuje”, nasmijao se Šimundža. “Lako je tako sada reći. Ima Hrvatska Gvardiola koji s lijeve strane može ući u sredinu, Stanišića na suprotnoj strani, pa ima Pašalića koji je igrao na boku u Interu. Svakako ima opcija.”

Velika prašina podigla se oko nepozivanja Diona Drena Belje, koji je odigrao sjajnu sezonu u dresu Dinama, a Dalić ga je ostavio van liste putnika za Ameriku.

“Sad možemo diskutirati, ako ostaviš strijelca koji je zabio 30 golova, onda valjda izbornik u svom kadru ima nogometaše takve kvalitete da mu u ovom slučaju Beljo ne treba.”

Na pitanje o tome u kojim linijama je Hrvatska najjača, a u kojima ima prostora za napredak, rekao je:

“Hrvatska ima veliko iskustvo, ima stil igre u posjedu, tehnički dotjeranu igru, a kada se ukazivala prigoda Vatreni su to znali iskoristiti. Uz to je Hrvatska imala dobru obranu. Momčadski duh je izuzetan i to je jedna simbioza. Možemo pričati da fali malo brzine ili dubine, ali iskustvo i zajedništvo su ono što je najveća snaga Dalićeve ekipe.”

Od klasičnih krilnih napadača Hrvatska ima samo Perišića, koji je već u 38. godini, a znamo koliko su brza krila bitna u modernom nogometu. Kako to nadoknaditi?

“Hrvatska nema klasične brzance za dubinske lopte i igru na tranziciju. Baturina, primjerice, u Comu igra invertirano krilo, i to ondje dobro funkcionira. Dalić zna sakriti nedostatke i kako iskoristiti najbolje što imamo”, rekao je Šimundža pa se prokomentirao ulogu Dominika Livakovića:

“U više navrata pokazao je što može i kakvi su rezultati kada je cijela ekipa na nivou.”

Prognoza za Svjetsko prvenstvo?

“Hrvatska može biti tihi favorit za dolazak do velikog rezultata. Iskustvo igrača i individualna kvaliteta mogli bi presuditi.”

Šimundžu se u prošlosti u nekoliko navrata povezivalo s klubovima iz vrha HNL-a, a te glasine i sam je potvrdio.

“Sve zavisi od projekta i ambicija kluba koji me pozove. Prije je bilo kontakata s par klubova, ali ništa konkretno.”