VIDEO / Zoran Pavlović za SK: Odlazak Mihe Zajca ogroman je hendikep za Sloveniju

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Zoran Pavlović, bivši reprezentativac Slovenije, gostovao je kod našeg Denisa Draganovića u emisiji Jutro SK i najavio večerašnji dvoboj Hrvatske protiv Zmajčeka, ali i oproštaju Mihe Zajca od reprezentacije

Za razliku od Slovenije koja je propustila plasirati se na Svjetsko prvenstvo, za Hrvatsku je ovo bitna generalka uoči odlaska u Ameriku, posebno nakon što je u prvom pripremnom dvoboju upisan poraz od Belgije. Ipak, Pavlović je uvjeren da će Slovenci u dvoboj, koji se igra od 20:45 sati u Varaždinu, ući dovoljno motivirani.

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“Možda ne postoji toliko veliki motiv kao kod Vatrenih, ali samim time što se igra protiv Hrvatske, jasno je da će imati veliku želju za dobrim nastupom“, rekao je pa se osvrnuo na dolazak Boštjana Cesara na klupu nakon odlaska Matjaža Keka:

“Ima težak posao održati nivo na koji smo navikli pod Kekom. Naslijedio je igrače koji redom imaju nastupe za reprezentaciju i na njemu je šansa da iskoristi veliku priliku bez da je prije imao trenerski angažman.”

Osvrnuo se i na sjajne nastupe Mihe Zajca u dresu Dinama, koji se na žalost svih Slovenaca, odlučio umiroviti od reprezentativnog dresa.

“Puno sam pratio igre Dinama pa tako i Mihe Zajca i tvrdim da je on trenutno najbolji slovenski vezni igrač, veliki je hendikep što nije dio naše reprezentacije. U super dobrom klubu kao što je Dinamo postao je vođa, a to sve govori”, kaže Pavlović pa nudi svoje viđenje prethodne uspješne Dinamove sezone:

“Bio sam više puta u Maksimiru, zadovoljan s rezultatima i ispunio sve ciljeve s kvalitetnim trenerom. Ovo je dobra momčad i radi se dobar posao.”

U čemu leži tajna hrvatske dominacije nad susjedima te što očekuje od Vatrenih na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, ali i kako je izgledao njegov svojevremeni dolazak u Dinamo pod vodstvom Ardilesa, saznajte u videu.