Marca: Mourinho u svoj stožer dovodi legendu Reala

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imago/Action Plus via Guliver

Jose Mourinho polako okuplja stručni stožer za svoj drugi mandat na klupi Real Madrida.

Poznat po tome što u stožeru voli imati bivšu legendu kluba, portugalski je strateg za tu ulogu odabrao Pepea, prenosi novinar Ramon Alvarez de Mono s Radio Marce.

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Pepe je u Madridu proveo desetljeće, od 2007. do 2017., a s Mourinhom je već surađivao tijekom njegova prvog boravka na Bernabeuu.

Tijekom sjajne igračke karijere, koju je završio 2024. godine u Portu, s Realom je Pepe osvojio tri Lige prvaka, tri naslova prvaka Španjolske, dva Kupa kralja, dva Svjetska klupska prvenstva i dva Ueina Superkupa.