Upalio se Štimčev stroj: Zrinjski stigao do četvrte pobjede u nizu

Već u 7. minuti zabio je Petar Mamić, a šest minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon crvenog kartona Nedima Mekića. Prednost je do poluvremena udvostručio Nemanja Bilbija, koji je u 53. minuti postavio i konačan rezultat.

Plemići su tako upisali četvrtu uzastopnu pobjedu i trenutno dijele drugo mjesto s Borcem (13 bodova iz šest utakmica), dok je na vrhu Željezničar s dva boda više i utakmicom više.

Prije europskih izazova, Zrinjski čeka domaći ogled s Rudarom i mostarski derbi protiv Veleža.