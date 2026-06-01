Mijatović odlazi iz Partizana: ‘Možda sam trebao otići prije četiri mjeseca…’

FK Partizan

Predrag Mijatović objavio je u ponedjeljak da podnosi neopozivu ostavku na mjesto člana Upravnog odbora u Partizanu, kao i na dužnost potpredsjednika kluba za sportska pitanja.

Tamošnji mediji su željeli znati planira li jednoga dana postati i predsjednik kluba, a Mijatović je na to dao prilično opširan odgovor.

“Da, jesam. Prije godinu i pol, dvije, kada smo se Rasim i ja dogovorili oko svega ovoga i mogućnosti da krenemo u priču ulaska u Partizan, uloge su bile jasno podijeljene. Naravno, ja sam se trebao baviti sportskim dijelom, Rasim je imao političku dimenziju, komunikaciju s vlastima i državom. Milka je u marketingu trebala privući sponzore, razgovarati s ozbiljnim gospodarstvenicima kako bi, uz pomoć države i prodaju igrača, kroz marketing osigurala dodatne prihode klubu. Nekad više, nekad manje.”

Napominje kako je možda i ranije trebao otići…

“Možda sam odluku o odlasku iz kluba trebao donijeti prije četiri mjeseca, kada sam prvi put bio spriječen riješiti neke stvari. Za to vrijeme, kao potpredsjednik za sportska pitanja, nisam bio u prilici donijeti nijednu odluku. Bilo da je riječ o stvaranju nečega novoga, potpisivanju nekog igrača ili njegovoj prodaji. Moram naglasiti da sam za transfer Andreja Kostića saznao putem medija, što je potpuno nenormalno i neprofesionalno. Za jedan veliki klub, neću reći da je to sramota, ali bilo je neočekivano.”

Mijatović je bio jedan od ključnih ljudi u procesu stabilizacije kluba, zajedno sa Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem, a njegov odlazak predstavlja jednu od najvažnijih kadrovskih promjena koje su oblježile današnju Skupštinu.