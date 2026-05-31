VIDEO / U prvu ligu Slovenije vraća se klub koji vodi otac predsjednice Osijeka

Podijeli :

Nafta 1903 je porazila Primorje 1:0 u revanšu playoffa za Telemach Prvu ligu (prva je utakmica završila 0:0) i izborila povratak u najviši rang slovenskog nogometa. Gol odluke postigao je u sudačkoj nadoknadi Amadej Maroša, napadač koji je nekoć u dresu Mure srušio Tottenham. Inače, klub iz Lendave nastao je 2012. godine na pepelu istoimenog starog kluba koji je bankrotirao. Krenuli su iz četvrte lige i potom 2024. ušli u prvu, ali su lani ispali. Sada se vraćaju na krilima suradnje s partnerskim klubom mađarskim Zalaegerszegom. Prvi je čovjek Nafte Mađar Gabor Vegh, čija je kćerka Alexandra nedavno preuzela vođenje Osijeka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.