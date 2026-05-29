Prije par dana oprostio se od Dinama, sad će preseliti u BiH?

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

S 36 godina završio je svoju epizodu na Maksimiru.

Francuski stoper Kevin Theophile-Catherine (36) završio je svoju dugogodišnju karijeru u Dinamu.

U Dinamu je, uz kraću pauzu, bio od 2018. godine te je upisao 223 utakmice i osvojio je niz trofeja. U utakmici s Lokomotivom oprostio se od Maksimira.

Kako javlja Sportsport.ba, Theophile-Catherine karijeru bi mogao nastaviti u sarajevskom Željezničaru. U taj klub za sportskog direktora je prije par dana postavljen bivši Dinamov direktor Marko Marić, koji slaže novu momčad.

Francuz bi stigao kao slobodan igrač i vjerojatno ne bi tražio preveliku plaću, a tamošnji mediji pišu da bi njegovo iskustvo strašno puno značilo za klub s Grbavice.