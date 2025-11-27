Trener Lillea otkrio ključ pobjede: ‘To je Dinamovu momčad moralo zaboljeti’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Trener Lillea je komentirao uvjerljivu pobjedu svoje momčadi protiv zagrebačkog Dinama.

U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su upisali novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0).

Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao Bruno Genesio, strateg Lillea koji smatra kako je sjajan presing bio ključ pobjede:

“Večeras smo doista dobro krenuli, Imali veliki pritisak na njihove igrače, nametnuli smo visoki intenzitet i to je Dinamovu momčad moralo zaboljeti. Ali, sjetite se da je suparniku poništen gol, po meni opravdano, da su poveli, tko zna što bi bilo.”

Trener francuskog prvoligaša smatra kako Dinamo očito ima nekih problema:

“Treći gol ih je obeshrabrio, činili su se umornima, ali Dinamo ima zanimljivih igrača. Nije to slaba momčad, ali mi smo napravili sve kako treba, od prve minute, sve je bilo kako smo zacrtali. Oni su očiti bili u nekim problemima.”