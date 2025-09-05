Novo pojačanje Dinama ne može igrati u Europa ligi

Stigao je na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa, a nakon liječničkog pregleda priključit će se momčadi. Riječ je o zvučnom imenu europskog nogometa koje značajno jača Dinamov vezni red, no Plavi na njega neće moći računati u Europa ligi.

Naime, Dinamo je već predao listu od 25 igrača za europsko natjecanje, a Bennacera na njoj nema jer u tom trenutku još nije bio član kluba. To znači da će biti dostupan tek u slučaju prolaska u nokaut-fazu 2025. godine.

Popis Dinama: Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Moreno Živković, Bruno Goda, Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović, Arbër Hoxha, Marko Soldo, Niko Galešić, Sandro Kulenović, Robert Mudražija, Mateo Lisica, Matteo Vinlöf Pérez, Cardoso Varela, Scott McKenna, Josip Mišić, Kévin Théophile-Catherine, Sergi Domínguez, Monsef Bakrar, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović.