‘Bennaceru je bila potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio’

U Milan je došao 2019. iz Empolija za 16 milijuna eura. Za Rossonere je odigrao 178 utakmica i zabio osam golova, a najveći trag ostavio je u sezoni 2021./22., kada je bio važan u osvajanju naslova prvaka i kasnijem ulasku u polufinale Lige prvaka. Prošle zime posuđen je Marseilleu, gdje je u 12 nastupa upisao dvije asistencije.

Njegov dolazak u Dinamo prenijela je i Gazzetta dello Sport, koja zbog sjedišta u Milanu posebno pomno prati talijanskog velikana

“Igrač kojeg je otpisao trener Max Allegri odlazi u hrvatski klub kojeg vodi Zvonimir Boban. On je s Bennacerom razvio snažnu povezanost dok su zajedno bili u Milanu”, piše Gazzetta i dodaje:

“Bennacer ovog ljeta nije pozvan na Milanovu turneju po Dalekom istoku. Previše je sputavan ozljedama, a možda i previše sličan po ulozi na terenu Modriću, Jashariju i Ricciju, trojici playmakera ovog Milana. Bennacer je povremeno trenirao u Milanellu, imao je i fizičkih problema te je čekao rasplet.

Ugovor od 4 milijuna eura po sezoni, koji Dinamo neće moći u potpunosti pokriti, otežao je njegovu budućnost. Zato Bennacer u kolovozu nije pronašao klub. Mislilo se da će Saudijska Arabija ili Turska biti njegova prirodna odredišta. No stigao je poziv iz Zagreba.

Njegova milanska priča tako se približava kraju. Tužan epilog, s obzirom na ono što je značio. Bennacer je stigao iz Empolija 2019. godine i bio je važan dio momčadi tijekom ciklusa Stefana Piolija, s osvojenim Scudettom 2022. i polufinalom Lige prvaka 2023., obilježenim i njegovim vrlo važnim golom protiv Napolija u četvrtfinalu.”

