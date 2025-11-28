‘Dinamo ima najbolju momčad u HNL-u, a onda dođe Europa… Teško je bilo nešto očekivati’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Nove europske nastupe Dinama i Rijeke za Sport Klub je prokomentirao bivši igrač tih dvaju klubova, Daniel Šarić.

Kako ste vidjeli uvjerljiv poraz Dinama?

“Zbilja loša utakmica Dinama, koja je rezultirala velikim porazom. Dinamo se odlučio postaviti u nekakav blok, ali kod izgubljenih lopti ostavio je jako i puno prostora. Kod prva dva gola bila je loša obrana i teško je bilo očekivati da će se nešto promijeniti.”

Iako je Dinamo izgubio i nanizao tri uzastopne utakmice bez pobjede, nalazi se u zoni za prolaz (23. mjesto).

“Da, sjajno je ušao u Europsku ligu. U prve tri utakmice osvojio je sedam bodova i ima dosta dobru zalihu, ali do kraja morat će pobijediti barem jednu utakmicu. Ako želi proći, mora pobijediti FCSB. Mislim da bi deset bodova moglo biti dosta za prolaz. Mora poraditi na svojoj igri jer ne izgleda baš najbolje. Nadam se da će proći, ali u HNL-u mora pobjeđivati i pokušati vratiti samopouzdanje na razinu kako bi bio konkurentan u europskoj konkurenciji.”

U prvenstvu zaostaje jedan bod za vodećim Hajdukom, a pobjeda u Velikoj Gorici bila bi dobro iskupljenje iako HNL i Europa nisu isto.

“Naravno da nisu. Dinamo u HNL-u ima najbolju ekipu za razliku od Europe u kojoj dolaze one najbolje i kvalitetnije momčadi. U HNL-u mora pobjeđivati da bi se održao u vrhu i da dođe do samopouzdanja kako bi izgurao Europu za prolazak dalje.”

Rijeka je bila pozitivna. Na kraju remizirala, iako mogla do punog ulova.

“Da, Rijeka je odigrala dobro. Bila je dominantna, pritiskala cijelo vrijeme i imala posjed te puno udaraca prema golu. Nije napravila baš previše izglednih šansi, ali bila je blizu pobjede i mislim da mora žaliti za bodovima. Pet bodova bit će premalo, ali ima Celje i pobjeda bi bila dovoljna za plasman.”

Trenutačno je 24. i takva pozicija garantira ostanak u Europi, ali ovo je bila druga utakmica zaredom bez pobjede.

“Celje je imperativ za prolaz i mora se pobijediti s obzirom da bod neće biti dovoljan. Dignula se u zadnje vrijeme i mislim da igra bolje jer dolazi pred gol te ima puno udaraca. Promjena sustava malo je doprinijela tome i pomaknula se prema naprijed.”

Također se okreće prvenstvu i gostovanju kod Lokomotive.

“Rijeka ima kvalitetu, iako je u donjem dijelu poretka. Pobjeda protiv Hajduka dala je veliki vjetar u leđa i doći će na mjesto gdje treba biti. U prvenstvu nema kontinuitet u smislu pobjeda, a treće mjesto nije puno udaljeno što se bodova tiče. Malo je rezultatski pala, iako ima dobru ekipu. Ako želiš biti u vrhu, moraš pobjeđivati.”