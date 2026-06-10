VIDEO / Arsenalova zvijezda dovela Engleze u vodstvo protiv Kostarike

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Engleska je od 23 sata u Orlandu započela svoju posljednju pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Taj susret s Kostarikom je zbog nevremena započeo sat vremena kasnije, ali to nije omelo Engleze koji su već nakon 10 minuta stigli do pogotka.

Lijepo je po lijevoj strani probio Anthony Gordon, novo pojačanje Barcelone, a njegova lopta pronašla je Declana Ricea koji je lijevom nogom pogodio za vodstvo Tri lava. Bio je to sedmi pogodak zvijezde Arsenala za englesku reprezentaciju.

Do kraja poluvremena Engleska je propustila veliku priliku. U 36. minuti je Noni Madueke zaobišao kostarikanskog golmana, ali je umjesto u praznu mrežu, loptu poslao u vratnicu.

Na drugi pogodak trebalo se čekati do 68. minute kada je Eberechiju Ezeu obrambeni igrač Kostarike rukom blokirao udarac. Sutkinja Katja Koroleva pokazala je na bijelu točku, a precizan s 11 metara bio je Gordon.

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