Gvardiol potpisao unosan ugovor: Pridružio se Neymaru

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativac i član Manchester Cityja, Joško Gvardiol, ostvario je veliki poslovni uspjeh.

Jedan od najskupljih braniča na svijetu službeno je potpisao ugovor s Red Bullom, ušavši u elitno i vrlo probrano društvo globalnih sportskih ikona koje sponzorira ovaj austrijski gigant.

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U nogometnom svijetu Red Bullove ugovore ima tek nekolicina vrhunskih igrača, poput Neymara i kapetana mađarske reprezentacije Dominika Szoboszlaija, dok obitelj ovog brenda predvode imena poput trostrukog svjetskog prvaka Formule 1, Maxa Verstappena.

Hrvatski stoper suradnju je potvrdio videom na svojim društvenim mrežama, gdje je imao priliku letjeti u akrobatskom zrakoplovu s poznatim češkim pilotom Martinom Šonkom:

“S Red Bullom nebo postaje prečac, a ne granica. Sretan sam što sam postao dio obitelji”, poručio je Gvardiol uz zahvalu češkom pilotu na “nježnim manevrima” tijekom ovog nesvakidašnjeg iskustva.

Nakon odrađivanja sponzorskih i marketinških aktivnosti, Gvardiol je u utorak ujutro s ostatkom reprezentacije otputovao u SAD.

Hrvatsku reprezentaciju u srijedu, 17. lipnja, očekuje premijerna utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Iako se branič tek nedavno oporavio od ozljede i još uvijek nije u optimalnoj natjecateljskoj formi, očekuje se da će zauzeti svoje mjesto u udarnom sastavu izbornika Zlatka Dalića.