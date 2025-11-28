Boban na zimskoj pauzi sprema nove velike promjene u Dinamu?! Evo tko bi sve mogao otići

Nakon što je tijekom ljeta gotovo potpuno izmijenio momčad, Boban će, piše tportal, i ove zime napraviti nove rezove. Očekuju se odlasci Roberta Mudražije i Marka Solde, dvojca koji je stigao u klub prije Bobanova dolaska i nije dio njegovih plaova. Boban je nedavno na Članskom danu poručio navijačima kako nekolicina veznjaka nema kvalitetu za Dinamo, jasno dajući do znanja na koga se ta kritika odnosi.

Ivan Nevistić izgubio je mjesto prvog vratara, a s mogućim povratkom Dominika Livakovića logično je da bi mogao napustiti klub već ove zime. Sandro Kulenović ostao je bez statusa dokapetana, njegova minutaža stalno pada, promijenio je agenta i nagađa se da je i njegov odlazak vrlo izgledan.

Moreno Živković, 21-godišnji stoper, još nije odigrao ni minute ove sezone te će, ako ga klub ne proda, otići na novu posudbu. Jedan od Bobanovih zadataka bit će i rješavanje statusa Ronaela Pierre-Gabriela i Dine Perića, zaboravljenog dvojca na kojeg se također više ne računa.