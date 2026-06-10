VIDEO / Plaćen je više od 50 milijuna eura, a ovo je uspio promašiti

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Engleska je od 23 sata u Orlandu započela svoju posljednju pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Taj susret s Kostarikom je zbog nevremena započeo sat vremena kasnije, ali to nije omelo Engleze koji su već nakon 10 minuta stigli do pogotka. Lijepo je po lijevoj strani probio Anthony Gordon, novo pojačanje Barcelone, a njegova lopta pronašla je Declana Rice koji je lijevom nogom pogodio za vodstvo Tri lava. Bio je to sedmi pogodak zvijezde Arsenala za englesku reprezentaciju. u 36. minuti rezultat je lako mogao biti 2:0 za Englesku jer je Noni Madueke, napadač Arsenala zaobišao kostarikanskog vratara te mu je preostalo samo poslati loptu u mrežu. Međutim, krilni napadač je umjesto u gol loptu poslao u vratnicu. Madueke je inače početkom sezone iz Chelseaja za 48 milijuna funti prešao u Arsenal s kojim je osvojio i englesku Premier ligu.

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