Trener Rijeke: Osjećaj je kao da smo izgubili

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez nakon 0-0 domaćeg remija protiv AEK-a iz Larnace u 4. kolu Konferencijske lige izjavio kako ima osjećaj kao da je izgubio.

“Osjećaj je kao da smo izgubili, ali najvažnije stvari se događaju u kaznenim prostorima. Nismo bili dovoljno dobri u završnoj trećini terena, nismo pronašli dovoljno kvalitetno dodavanje za gol. U sljedećoj utakmici protiv Celja moramo ići na pobjedu”, rekao je Sanchez.

Rijekin strateg povukao je paralelu i s posljednjom utakmicom svoje momčadi koja je prije pet dana svladala Hajduk sa 5-0:

“U prošloj utakmici smo zabili pet golova, imali smo odličnu realizaciju, a danas je bilo suprotno. To je nogomet.”

Rijeka nakon četiri kola zauzima 24. mjesto na ljestvici, odnosno posljednje koje vodi u nokaut fazu natjecanja, a do kraja ligaškog dijela još će za dva tjedna ugostiti Celje te za tri tjedna u goste Šahtaru.