Erik ten Hag dobio otkaz u Leverkusenu nakon samo dvije utakmice u Bundesligi

Najpouzdaniji stručnjak za transfere Fabrizio Romano javio je da mu je Bayer uručio otkaz.

Erik ten Hag više nije trener Bayer Leverkusena, javio je to Romano. Ten Hag je u Leverkusenu na klupi zamijenio Xabija Alonsa, sadašnjeg trenera Real Madrida.

Premijerni nastup u Njemačkoj imao je u Kupu, gdje je Leverkusen svladao Sonnenhof Grobaspach s uvjerljivih 4:0. Leverkusen je vodio u tek dvije utakmice u Bundesligi. U prvom kolu upisao je poraz od Hoffenheima 2:1, a u drugom remizirao 3:3 s Werder Bremenom.

Ten Hag iza sebe ima tri naslova prvaka, dva kupa i Superkup s Ajaxom, dok je s Unitedom osvojio Carabao Cup i FA Cup. Leverkusen ostavlja na 12. mjestu Bundeslige.

