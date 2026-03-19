Zvijezda prve momčadi Istoka zbog ozljede pluća do daljnjeg van terena

Podijeli :

xIanxRoblesx via Guliver Image

Detroit Pistonsi prva su momčad Istočne konferencije u NBA ligi te jedno od većih iznenađenja u sezoni 2025./2026.

Jedan od ključnih igrača u tom uspjehu je Cade Cunningham koji je 2021. godine izabran kao prvi izbor NBA Drafta.

Međutim, franšiza iz Detroita sljedeći dio sezone morat će biti bez svog važnog igrača i to zbog pomalo bizarnog razloga. Naime, Cunninghamu je dijagnosticirano kolabirano plućno krilo te će prema Shamsu Charaniji biti van terena duže vrijeme.

Američki novinar nije objavio točni period njegovog izostanka, ali s obzirom na to da se radi o ozljedi plućnog krila, vjeruje se da ni Pistonsi, a ni Cunningham neće žuriti s povratkom na parket.

Detroit je trenutačno prva momčad Istočne konferencije s omjerom 49-19 nakon 68 odigranih utakmica. Do početka doigravanja preostaje im još 14 utakmica, a kako sada stvari stoje, njihovi mogući protivnici su im Charlotte Hornetsi, Philadelphia 76ersi, Atlanta Hawksi ili Miami Heat.

Te četiri franšize drže pozicije od sedmog do 10. mjesta koje vode u play-in. Tamo će sedma i osma ekipa odlučivati o sedmom mjestu u okršaju s drugoplasiranom ekipom Istoka. Poraženi iz tog dvoboja igrat će protiv pobjednika susreta između devete i 10. ekipe, a tko slavi u tom okršaju, igrat će protiv najbolje momčadi Istočne konferencije.